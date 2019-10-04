Омичей возмутил водитель, припарковавший авто на отремонтированном бульваре Мартынова

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-04T10:56:17+03:00

Он устроил фотосессию для своей «Приоры» прямо на тротуаре

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Накануне соцсети облетело фото, сделанное вечером на обновленном бульваре Мартынова. Вероятно, один из автовладельцев оценил освещение на появившейся там перголе, и прямо на своей белой «Приоре» заехал прямо под эту конструкцию. Автовладелец, решивший устроить своему авто красивую фотосессию, грубо нарушил правила. Ведь проехал он прямо по пешеходной дорожке.

Судя по тому, что перед тем, как опубликовать снимок в соцсетях, автор предусмотрительно закрыл номера, он точно знал, что нарушает закон. Большинство комментаторов не оценили стараний доморощенного эстета и довольно жестко раскритиковали его.

Напомним, это не первый случай, когда омичи пытаются сфотографировать свои машины в неподходящих для этого местах. Несколько лет назад автовладелец устроил аналогичную фотосессию, заехав под арку на отремонтированной улице Чокана Валиханова.

ИСТОЧНИК KP.RU