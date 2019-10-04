2019-10-04T10:13:58+03:00
Общество

В Таре засняли на видео целующихся на улице школьниц

Мнения сибиряков о том, норма это или нет, разделились [видео]
Станислав МУХИН
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Странную картину пришлось наблюдать жителям Тары. Там на видео засняли школьниц 12-14 лет, которые никого не стесняясь, целовались около оживленной дороги. На ролике, появившемся в социальных сетях, видно, что мимо проезжают машины, но девочек это совсем не смущает.

Мнения омичей об увиденном разделились: одни заявили, что девочки ничего плохого не делают и сами имеют право решать, к кому проявлять подобные чувства. Их оппоненты же были категоричны - они считают, что это недопустимо. Третьи же и вовсе осудили не девочек, а автора ролика.

- Непонятно, зачем такое снимать и тем более выкладывать в Интернете, - написала одна из омичек.

Целующиеся школьницы в Таре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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