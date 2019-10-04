В Омске горе-водитель, бросивший авто около путей, парализовал движение трамваев

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-04T09:52:53+03:00

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Планы десятков пассажиров в Омске нарушил один из горе-водителей. Автомобилист бросил свою иномарку вдоль улицы Орджоникидзе около путей. Только встал так близко, что трамваи больше не могли беспрепятственно ехать. "Мастер парковки" на несколько часов заблокировал движение всех трамваев. Очевидцам пришлось вызывать ГИБДД и эвакуатор.

Фото с места событий появилось в социальных сетях. Омичи обсуждают поступок незадачливого автовладельца и в большинстве своем негодуют. Одни предлагают дождаться хозяина иномарки и поговорить с ним по-мужски. Другие же посоветовали машинистам трамвая не останавливаться, а просто протаранить иномарку. Споры вызвали и догадки, кто же так припарковал свое авто - мужчина или девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU