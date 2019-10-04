В Омске сирота разгромил квартиру, выданную ему властями

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-04T08:54:12+03:00

Через суд его наказали за это

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Необычный судебный иск рассмотрели в Центральном районном суде Омска. Там с претензиями к сироте обратились чиновники. А все из-за квартиры, выданной ему властями, как этого требует закон. Первые 5 лет в таких случаях заключается договор социального найма и жилье в собственность льготника переходит лишь потом. Однако сирота буквально угробил выданную ему квартиру менее чем за год. В итоге чиновники обратились с иском и потребовали привести квадратные метры в надлежащее состояние.

- На момент проверки состояния имущества сотрудники КУ «Центра учета и содержания собственности Омской области» обнаружили квартиру в антисанитарном состоянии, при этом в квартире отсутствовала ранее имевшаяся газовая плита, остекленение балкона, повреждено сантехническое оборудование, - рассказали в пресс-службе суда.

Суд встал на сторону чиновников. Теперь сироте предстоит генеральная уборка и серьезный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU