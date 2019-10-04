В Омске сирота разгромил квартиру, выданную ему властями
Необычный судебный иск рассмотрели в Центральном районном суде Омска. Там с претензиями к сироте обратились чиновники. А все из-за квартиры, выданной ему властями, как этого требует закон. Первые 5 лет в таких случаях заключается договор социального найма и жилье в собственность льготника переходит лишь потом. Однако сирота буквально угробил выданную ему квартиру менее чем за год. В итоге чиновники обратились с иском и потребовали привести квадратные метры в надлежащее состояние.
- На момент проверки состояния имущества сотрудники КУ «Центра учета и содержания собственности Омской области» обнаружили квартиру в антисанитарном состоянии, при этом в квартире отсутствовала ранее имевшаяся газовая плита, остекленение балкона, повреждено сантехническое оборудование, - рассказали в пресс-службе суда.
Суд встал на сторону чиновников. Теперь сироте предстоит генеральная уборка и серьезный ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU