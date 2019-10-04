В Омске будут судить водителя, насмерть сбившего пешехода

СЕГОДНЯ 07:48 2019-10-04T07:51:48+03:00

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58-летнего омича обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

– В ходе расследования установлено, что 26 июля фигурант дела, управляя специальным грузовым автомобилем «КО-440-5», в ходе транспортировки твердых бытовых отходов при движении задним ходом по междворому проезду в районе дома № 15/2 по ул. Дмитриева допустил наезд на 66-летнего пешехода, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В результате ДТП пострадавший скончался на месте происшествия. Водитель признал свою вину в случившемся. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU