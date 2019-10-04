Под Омском грузовик врезался в поезд на переезде

СЕГОДНЯ 05:41 2019-10-04T08:43:51+03:00

Водитель грузовика выехал на рельсы на красный. Фото: ВКонтакте

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Серьезная авария на железной дороге в Омской области. На переезде между станциями

Фадино – Стрела Западно-Сибирской железной дороги грузовик выехал на запрещающий сигнал светофора. В нескольких десятках метров ехал поезд. Машинист не успел затормозить и произошло столкновение.

- В результате ДТП водитель автомобиля не пострадал. Повреждений железнодорожной инфраструктуры нет. На график движения поездов инцидент не повлиял, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU