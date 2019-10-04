Ночью под Омском горела свиноферма

СЕГОДНЯ 04:38 2019-10-04T04:40:46+03:00

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Серьезное происшествие случилось в ночь на 4 октября в селе Ракитника Омского района.

– В 23.19 поступило сообщение о возгорании в помещении для убоя свиней свинокомплекса, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия первого подразделения горела кровля. Эвакуированы шесть газовых баллонов. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 150 квадратных метров.

Также сообщается, что пожар был локализован в 00.09, в 00.27 ликвидировано открытое горение. От МЧС работали пять машин и 24 человека из личного состава. Пострадавших нет.

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU