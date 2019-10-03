2019-10-03T14:15:52+03:00
Общество

Омичка, перед переездом в другой город, набила татуировку с Любочкой

Изображение известного памятника появилось на ноге девушки [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омичка, перед переездом в другой город, набила татуировку с ЛюбочкойОмичка, перед переездом в другой город, набила татуировку с ЛюбочкойФото: vk.com
Изменить размер текста:

Покидая родной Омск, бывшие жители города хотят увезти его частичку с собой. Так и поступила молодая омичка, решив набить татуировку с изображением самого известного омского памятника – Любочки. Необычную татуировку девушка сделала на ноге и добавила к ней надпись: «Люби меня. Люби».

- Моя постоянная клиентка уезжает на ПМЖ в другой город. Грустно расставаться, поэтому на прощание мы набили Жене напоминалку. Для омичей все и так ясно, а для иногородних и иностранцев скажу, что данная тату выполнена с популярного в Омске памятника, который омичи ласково зовут «Любочка», - рассказала мастер тату в социальных сетях.

Теперь омичка не забудет родной город и будет рассказывать о нем на новом месте жительства.

Омичка, перед переездом в другой город, набила татуировку с Любочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24