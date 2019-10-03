Омичка, перед переездом в другой город, набила татуировку с Любочкой
Покидая родной Омск, бывшие жители города хотят увезти его частичку с собой. Так и поступила молодая омичка, решив набить татуировку с изображением самого известного омского памятника – Любочки. Необычную татуировку девушка сделала на ноге и добавила к ней надпись: «Люби меня. Люби».
- Моя постоянная клиентка уезжает на ПМЖ в другой город. Грустно расставаться, поэтому на прощание мы набили Жене напоминалку. Для омичей все и так ясно, а для иногородних и иностранцев скажу, что данная тату выполнена с популярного в Омске памятника, который омичи ласково зовут «Любочка», - рассказала мастер тату в социальных сетях.
Теперь омичка не забудет родной город и будет рассказывать о нем на новом месте жительства.
Омичка, перед переездом в другой город, набила татуировку с Любочкой.
ИСТОЧНИК KP.RU