СЕГОДНЯ 14:15 2019-10-03T14:15:52+03:00

Омичка, перед переездом в другой город, набила татуировку с Любочкой Фото: vk.com

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Покидая родной Омск, бывшие жители города хотят увезти его частичку с собой. Так и поступила молодая омичка, решив набить татуировку с изображением самого известного омского памятника – Любочки. Необычную татуировку девушка сделала на ноге и добавила к ней надпись: «Люби меня. Люби».

- Моя постоянная клиентка уезжает на ПМЖ в другой город. Грустно расставаться, поэтому на прощание мы набили Жене напоминалку. Для омичей все и так ясно, а для иногородних и иностранцев скажу, что данная тату выполнена с популярного в Омске памятника, который омичи ласково зовут «Любочка», - рассказала мастер тату в социальных сетях.

Теперь омичка не забудет родной город и будет рассказывать о нем на новом месте жительства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/735632" frameborder="0"></iframe> Омичка, перед переездом в другой город, набила татуировку с Любочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU