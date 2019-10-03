В Омске пьяные работники автомойки угнали машину клиента

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-03T13:01:18+03:00

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На улице 10 лет Октября инспекторы заметили иномарку, которая то и дело виляла то в одну, то в другую сторону. Машину остановили, однако у водителя при себе не оказалось никаких документов. Как выяснилось, водитель был не только пьян, но и ездил за рулем чужой машины. Омич с двумя приятелями работает на автомойке, а пока хозяина машины не было, они решили покататься на иномарке.

- Владелец машины пояснил, что накануне оставил иномарку на автомойке по улице Мостоотряд, откуда планировал забрать машину к утру, - сообщили в полиции.

На угонщиков завели уголовное дело, им грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU