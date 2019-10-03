Сбежавшему из колонии омичу придется заплатить 107 тысяч за его поиски

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-03T12:06:37+03:00

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Омича за преступление осудили, а наказание он отбывал сначала в колонии строгого режима, потом его за хорошее поведение перевели в колонию-поселения. Однако оттуда ему удалось сбежать – его отправили на консультацию в больницу, откуда он в назначенное время не вернулся и перестал выходить на связь.

- Сотрудники учреждения в течение 6 дней осуществляли розыск осужденного за счет собственных средств и средств Федерального бюджета, всего на розыскные мероприятия было потрачено 107 538 рублей 37 копеек, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Омской области.

Омича в итоге вернули в колонию, только теперь ему придется снова сидеть в колонии строгого режима. Через суд омича обязали возместить расходы на его розыск, а также увеличили ему срок наказания еще на 1,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU