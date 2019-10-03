2019-10-03T11:23:10+03:00
Общество

Омичи пожаловались на дорогу, которую не заасфальтировали под машиной

Владелец авто почему-то не убрал авто на время ремонтных работ
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_liveФото: vk.com/omsk_live
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В городе заканчивают ремонтировать дороги и тротуары, которые планировали привести в порядок в этом году. Приводят в порядок также и дворы.

Но вот жильцам одной из многоэтажек на улице Омской не повезло – их проезд «благоустроили» частично.

– 2 октября омичи поделились снимками того, как уложили новенький асфальт во дворе одного из жилых домов, 2 октября, омичи поделились снимками того, как уложили новенький асфальт во дворе одного из жилых домов. На фото видно, что покрытие уложили вокруг припаркованного авто, и машина осталась стоять на старом асфальте, – говорится в сообщении паблика «Омск Live». – На фото видно, что покрытие уложили вокруг припаркованного авто, и машина осталась стоять на старом асфальте.

Впрочем, большинство комментаторов встали на защиту дорожников, которые, вероятно, заранее предупредили жильцов о предстоящих работах и попросили временно убрать машины с парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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