Возле дома на омичку напал грабитель с ножницами

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-03T10:34:33+03:00

Он отобрал у нее смартфон и грозился убить

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Омичка накануне вечером возвращалась домой. На улице 4-я Транспортная на нее внезапно напал грабитель. Малознакомый ей мужчина попросил у женщины 50 рублей, однако омичка ему отказала. После этого он достал ножницы и пригрозил убить женщину. Омичка растерялась и стала звать на помощь по телефону. В этот момент грабитель выхватил у нее телефон и убежал.

- Утром следующего дня подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту жительства. Изъятый при нем похищенный телефон полицейские вернули законной владелице. Установлено, что преступление фигурант совершил под воздействием выпитого спиртного, ножницы применил как устрашающий предмет, - сообщили в полиции.

Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит 10 лет тюрьмы. Ранее он был судим за мошенничество, разбои и грабежи.

ИСТОЧНИК KP.RU