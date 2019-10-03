В Омске школьник угодил под машину, перебегая дорогу у Телецентра
Он получил серьезные травмы
В Омске школьник угодил под машину, перебегая дорогу у ТелецентраФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:
Страшная авария произошла накануне вечером на улице Красный Путь недалеко от остановки «Телецентр». 8-летний мальчик почему-то решил там перебежать дорогу, несмотря на большой поток транспорта. Школьник угодил прямо под колеса машины «Опель», за рулем которой был 35-летний омич - он не успел затормозить перед выскочившим на дорогу мальчиком.
Как сообщили в Госавтоинспекции, ребенка с серьезными травмами доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются нейрохирурги. В полиции, тем временем, проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU