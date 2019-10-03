СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-03T09:50:46+03:00

В Омске школьник угодил под машину, перебегая дорогу у Телецентра Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Страшная авария произошла накануне вечером на улице Красный Путь недалеко от остановки «Телецентр». 8-летний мальчик почему-то решил там перебежать дорогу, несмотря на большой поток транспорта. Школьник угодил прямо под колеса машины «Опель», за рулем которой был 35-летний омич - он не успел затормозить перед выскочившим на дорогу мальчиком.

Как сообщили в Госавтоинспекции, ребенка с серьезными травмами доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются нейрохирурги. В полиции, тем временем, проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU