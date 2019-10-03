2019-10-03T08:37:21+03:00
Происшествия

Омич убил сына из-за жалоб на несчастное детство

Ему грозит 15 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич убил сына из-за жалоб на несчастное детствоОмич убил сына из-за жалоб на несчастное детствоФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Трагедией закончился вечер в одном из частных домов на улице 3-я Восточная в Омске. 34-летний омич напился и пришел к родителям выяснять отношения. Между ним и его 60-летним отцом завязалась ссора, а сын решил вспомнить старые обиды – он напомнил отцу, как тот гонял их в детстве с братом, доставалось и матери. Высказывая недовольства омич ухмылялся, что особенно не понравилось отцу, и он взял в руки ружье и выстрелил в сына. Мать вызвала скорую, однако медики уже ничем помочь не смогли – омич скончался на месте.

- Подозреваемый задержан. Следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете.

На омича завели уголовное дело по статье «Убийство», ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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