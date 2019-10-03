Омичка, поверив в чудесное исцеление внука, отдала мошенникам 80 тысяч

СЕГОДНЯ 08:01 2019-10-03T08:02:29+03:00

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Омская пенсионерка шла на рынок, когда к ней подошла незнакомка. Женщина представилась сестрой мужа ее дочери и сообщила, что внука пенсионерки этой ночью увезли на скорой в реанимацию. У мальчика оказалось редкое и серьезное заболевание, поэтому ему требуется дорогостоящее лечение. «Родственница» сообщила, что на лечение требуется 200 тысяч.

Растерянная пенсионерка пригласила незнакомку домой в квартиру на Иртышской набережной. Дома она собрала все свои накопления – 80 тысяч рублей. Когда женщина ушла, пенсионерка позвонила дочери, которая рассказала, что с внуком пенсионерки все в порядке. Пожилая женщина обратилась в полицию, где завели уголовное дело о мошенничестве.

- Подозреваемой на вид около 40 лет, плотного телосложения, рост 160 см. Если вы располагаете информацией о разыскиваемой или ее местонахождении, позвоните в полицию по телефонам: 79-32-02 или 02, - сообщили в полиции.

Омичка, поверив чудесное исцеление внука, отдала мошенникам 80 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU