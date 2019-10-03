Пьяного омича, матерившегося на пассажиров, высадили из поезда

СЕГОДНЯ 07:07 2019-10-03T07:07:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Омич ехал на поезде Москва-Чита домой из Костромской области. Однако в Омск он пока так и не попал. 41-летний мужчина сел ночью в поезд, а с утра решил отметить поездку домой. С собой у него было много алкоголя, и спустя некоторое время мужчина сильно опьянел. Так делать в поезде было нечего, он стал приставать к другим пассажирам, однако они не разделяли его пылких чувств. Отверженный омич стал материться и кричать на пассажиров, поэтому они пожаловались на буйного омича проводникам.

Как сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте, омича высадили в Перми. Там на него составили акт и доставили в дежурную часть полиции. Там на него составили административный протокол за появление в общественном месте в алкогольном опьянении и за мелкое хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU