2019-10-03T07:07:35+03:00
Общество

Пьяного омича, матерившегося на пассажиров, высадили из поезда

Его доставили в полицию и оштрафовали
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пьяного омича, матерившегося на пассажиров, высадили из поездаПьяного омича, матерившегося на пассажиров, высадили из поездаФото: пресс-служба администрации города Омска
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Омич ехал на поезде Москва-Чита домой из Костромской области. Однако в Омск он пока так и не попал. 41-летний мужчина сел ночью в поезд, а с утра решил отметить поездку домой. С собой у него было много алкоголя, и спустя некоторое время мужчина сильно опьянел. Так делать в поезде было нечего, он стал приставать к другим пассажирам, однако они не разделяли его пылких чувств. Отверженный омич стал материться и кричать на пассажиров, поэтому они пожаловались на буйного омича проводникам.

Как сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте, омича высадили в Перми. Там на него составили акт и доставили в дежурную часть полиции. Там на него составили административный протокол за появление в общественном месте в алкогольном опьянении и за мелкое хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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