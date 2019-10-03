В Омске за аферы с маткапиталом на 15 млн осудили троих женщин

СЕГОДНЯ 04:49 2019-10-03T04:54:53+03:00

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Троих омичек Ольгу Василевскую, Екатерину Волкову и Александру Бадмаеву признали виновными в 36 эпизодах по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество в крупном размере при получении выплат, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Следствием и судом установлено, что в 2016 – 2017 годах юрист Василевская организовала преступную группу. С безработными Волковой и Бадмаевой они подыскивали женщин, которые хотели обналичить маткапитал. По поддельным документам мошенницы оформляли в кредитно-потребителтском кооперативе целевые займы на строительство жилья. После по этим бумагам добивались компенсации за счет маткапитала.

На самом деле никакого жилья клиенты в итоге не получали. Им выдавали только половину суммы, остальные деньги аферистки присваивали себе за посредничество.

В общей сложности по таким подложным документам они провернули сделок примерно на 15 млн рублей.

–Приговором суда назначено наказание: Василевской – 2 года условно со штрафом в размере 70 тысяч рублей, Волковой – 2,5 года условно со штрафом в 100 тысяч рублей, Бадмаевой – 3 года условно. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски, и с подсудимых взыскано 14 млн 169,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU