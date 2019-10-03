2019-10-03T04:09:11+03:00
Общество

Из Омска откроют новые рейсы в Челябинск,Барнаул и Тюмень

Они могут появиться уже в этом году
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Из Омска откроют новые рейсы в Челябинск,Барнаул и ТюменьИз Омска откроют новые рейсы в Челябинск,Барнаул и ТюменьФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Из Омска запустят сразу несколько прямых рейсов, которые свяжут между собой города Сибири и Урала. Сейчас чтобы попасть в соседние города омичам приходится лететь до Москвы и пересаживаться там, это отнимает много времени и не всем удобно. Однако ситуация изменится уже в этом году, изменения вступят в силу после 26 октября, когда аэропорт перейдет на зимнее расписание.

Как сообщили в пресс-службе правительства, предварительно известно, что прямым рейсом из Омска можно будет улететь в Челябинск, Тюмень, Барнаул, Новокузнецк, Ноябрьск, Горно-Алтайск, Нижневартовск, Ростов-на-Дону. В Ростов-на-Дону, стати, можно улететь уже сейчас.

Благодаря большему количеству рейсов власти планируют увеличить пассажиропоток к 2022 году до 1,7 миллиона человек, сейчас же он составляет 1,1 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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