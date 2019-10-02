2019-10-02T14:51:43+03:00
Происшествия

Омичка «купила» на рынке мясо, «расплатившись» поддельным переводом от банка

Но ее аферу раскрыли почти сразу
Анна МИКУЛА
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В общей сложности мошенница выманила у продавца 4,4 тысячи рублей.В общей сложности мошенница выманила у продавца 4,4 тысячи рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Омичка отправилась на Центральный рынок за продуктами. Женщина выбрала по куску говядины и свинины. Потом сообщила продавцу, что наличных у нее нет, но она может расплатиться банковским переводом через телефон. Правда, вместо денег владельцу счета пришло сообщение: «Клиент А.банка успешно совершил перевод на карту С.банка на сумму 2100 рублей. Срок зачисления от 3 минут до 3 суток».

– Через несколько минут продавец позвонила хозяину, и он подтвердил перевод. Тогда покупательница попросила обналичить ей тысячу рублей, для чего вновь отправила смс на прежний номер о переводе указанной суммы на расчетный счет предпринимателя, и продавец выдала ей денежную купюру, после чего покупательница взяла мясо и ушла, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Спустя полчаса женщина отправила третье сообщение владельцу торговой точки, что на его счет поступили 1 300 рублей, а через 5 минут позвонила ему, сообщив, что ошибочно осуществила перевод. Предприниматель перечислил на ее расчетный счет 1 300 рублей.

Владелец мяса не сразу сообразил, что его обманули. Но, так и не дождавшись обещанных денег, он обратился в полицию. Подозреваемой в мошенничестве оказалась 34-летняя безработная омичка, уже судимая за хищения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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