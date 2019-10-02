2019-10-02T14:10:54+03:00
Происшествия

В Омске двое рабочих рухнули с 13-метровой высоты: Следком ищет виновных в ЧП

Пострадавшие получили тяжкие травмы из-за несоблюдения техники безопасности
Анна МИКУЛА
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Виновных в ЧП устанавливает Следственный комитет.Виновных в ЧП устанавливает Следственный комитет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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ЧП случилось 19 сентября на территории нефтезавода. На одном из объектов двое рабочих делали теплоизоляцию. В какой-то момент под ними обрушились строительные леса, мужчины упали с высоты в 13 тысяч рублей. Как выяснилось, травмы получили представители субподрядной организации – ООО «СпецЭнергоМонтаж».

– Возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая с двумя рабочими в Омске, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших), – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также виновного лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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