Под Омском ищут мужчину, пропавшего в лесу

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-02T14:07:22+03:00

Его не могут найти уже 3 дня

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Под Омском, недалеко от города Называевск, ищут 50-летнего Алиева Тахира. Мужчина пошел в лес еще 30 сентября, однако до сих пор так и не вернулся. Учитывая, что ночи в Омской области уже холодные, мужчине срочно нужна помощь. На его поиски уже выехала полиция и волонтеры.

- Рост мужчины 154 сантиметра, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Когда он ушел, он был одет в куртку, штаны и забродники, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза-Алерт»

Мужчина может самостоятельно выйти на трассу, поэтому местных жителей просят быть внимательнее. Сообщить любую информацию о местонахождении мужчины можно по телефону 112 или на горячую линию волонтеров: 8 800 700 54 52.

ИСТОЧНИК KP.RU