В Омске мужчина с пистолетом угрожал посетителям кинотеатра
Все произошло в одном из кинотеатров на Левом берегу. В здание торгово-развлекательного центра зашел мужчина с пистолетом и стал угрожать администратору. Он спрашивал у девушки, где находится фойе с диванами, и размахивал пистолетом. Испуганная девушка нажала тревожную кнопку, а омич, тем временем, направился дальше по этажу, пугая прохожим пистолетом в руках.
- Проследовав в указанном направлении, возле входа в кинозал росгвардейцы увидели вооруженного пистолетом гражданина. Соблюдая меры предосторожности, сотрудники потребовали мужчину положить оружие на пол; гражданин требование выполнил, после чего был задержан, - сообщили в Росгвардии.
Оказалось, что 23-летний мужчина был сильно пьян, и объяснить, зачем он угрожал всем пистолетом, не смог. Его доставили в отделение полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU