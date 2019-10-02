2019-10-02T13:14:39+03:00
Происшествия

В Омске мужчина с пистолетом угрожал посетителям кинотеатра

Его задержали росгвардейцы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске мужчина с пистолетом угрожал посетителям кинотеатраВ Омске мужчина с пистолетом угрожал посетителям кинотеатраФото: Росгвардия по Омской области
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Все произошло в одном из кинотеатров на Левом берегу. В здание торгово-развлекательного центра зашел мужчина с пистолетом и стал угрожать администратору. Он спрашивал у девушки, где находится фойе с диванами, и размахивал пистолетом. Испуганная девушка нажала тревожную кнопку, а омич, тем временем, направился дальше по этажу, пугая прохожим пистолетом в руках.

- Проследовав в указанном направлении, возле входа в кинозал росгвардейцы увидели вооруженного пистолетом гражданина. Соблюдая меры предосторожности, сотрудники потребовали мужчину положить оружие на пол; гражданин требование выполнил, после чего был задержан, - сообщили в Росгвардии.

Оказалось, что 23-летний мужчина был сильно пьян, и объяснить, зачем он угрожал всем пистолетом, не смог. Его доставили в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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