2019-10-02T12:19:31+03:00
Общество

Омич, стреляя по мишеням, случайно попал в односельчанина

Омич, стреляя по мишеням, случайно попал в односельчанина
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич, стреляя по мишеням, случайно попал в односельчанинаОмич, стреляя по мишеням, случайно попал в односельчанинаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все случилось у деревни Карманово в Саргатском районе Омской области. 52-летний мужчина в поле у деревни чинил трактор, неожиданно он услышал сначала звук выстрела, а затем и резкую боль в ягодице. Фермер вызвал скорую и медики увезли его в больницу, сообщив о происшедшем в полицию.

Сотрудники полиции стали опрашивать местных жителей, которые и указали на односельчанина, который баловался ружьем.

- Около 10 лет назад он нашел на берегу местного озера ружье. Все это время хранил в доме, а вчера решил попробовать пострелять из него по мишени. Произвел один выстрел в сторону фермы, как ему казалось, вне поля зрения людей или техники, - сообщили в полиции.

Ружье у омича изъяли, и сейчас следователи проводят проверку – вероятно, стрелявшему светит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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