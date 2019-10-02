СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-02T11:42:42+03:00

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На уловку мошенниц попалась очередная пенсионерка. К 77-летней жительнице Левобережья три незнакомки подошли на улице. Они искали съемное жилье, а омичка решила им помочь и сдать комнату в своей квартире. Пенсионерка напоила их чаем, а в ходе беседы, женщины как бы невзначай упомянули о том, что умеют «лечить» и предсказывать будущее – для этого нужно провести некий магический ритуал с деньгами. Омичка сняла в банкомате 150 тысяч рублей и отдала лже-целительницам. После ритуала с крестами, землей и деньгами, незнакомки ушли.

- Она еще говорит: «Или вечером или утром проверите деньги». Я в 11 часов достаю, а там вместо денег мои газетки свернутые как купюры, - горюет пенсионерка.

После этого пожилая женщина пошла в полицию. Однако мошенниц пока найти не удалось.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых. В ходе розыскных мероприятий оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в ближайших торговых центрах, и изъяли видео, где зафиксирована одна из злоумышленниц, - сообщили в полиции.

Всем, кому знакома мошенница, просят позвонить в полицию по телефону: 79-31-02.

Омская пенсионерка рассказала, как отдала мошенникам 150 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU