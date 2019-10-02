2019-10-02T10:43:05+03:00
Происшествия

Ночью омич влетел в столб и сбежал, бросив раненого пассажира

ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Ночью омич влетел в столб и сбежал, бросив раненого пассажираНочью омич влетел в столб и сбежал, бросив раненого пассажираФото: vk.com
Изменить размер текста:

Омич на своей машине марки «ВАЗ-21074» этой ночью устроил серьезную аварию на улице Дмитриева. Там он не справился с управлением и въехал в столб. После аварии омич выбежал и машины и скрылся в неизвестном направлении. В момент аварии в машине находился 18-летний парень, он вызвал скорую и его забрали в больницу.

- Очевидцев ДТП просим позвонить по телефонам дежурной части ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску (3812) 79-35-04 или 02, - сообщили в Госавтоинспекции.

По всей видимости, виновника аварии не могут найти, ему гроит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске мужчина с пистолетом угрожал посетителям кинотеатра
Омич, стреляя по мишеням, случайно попал в односельчанина
Омская пенсионерка рассказала, как отдала мошенникам 150 тысяч
Омич выстрелом из ружья убил сына из-за громкой музыки
«После эксгумации узнала Кристину по шрамам»: омичка, отсудившая за похороны дочери в общей могиле 700 тысяч через ЕСПЧ
Омич из ревности зарезал свою беременную сожительницу
«Ее закопали как животное»: омичка, отсудившая через ЕСПЧ 700 тысяч за похороны дочери с бомжами
В Омске будут судить 19-летнего мошенника, обманывающего людей по всей стране
Омский таксист распылил перцовый баллончик в салон с детьми
В Омске подросток на мопеде сбил ребенка
Жильцы хрущевки в омских Нефтяниках остались без отопления
Омские предприниматели теперь за мусор могут рассчитаться прямо в «Магните»