Ночью омич влетел в столб и сбежал, бросив раненого пассажира
Ночью омич влетел в столб и сбежал, бросив раненого пассажираФото: vk.com
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Омич на своей машине марки «ВАЗ-21074» этой ночью устроил серьезную аварию на улице Дмитриева. Там он не справился с управлением и въехал в столб. После аварии омич выбежал и машины и скрылся в неизвестном направлении. В момент аварии в машине находился 18-летний парень, он вызвал скорую и его забрали в больницу.
- Очевидцев ДТП просим позвонить по телефонам дежурной части ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску (3812) 79-35-04 или 02, - сообщили в Госавтоинспекции.
По всей видимости, виновника аварии не могут найти, ему гроит уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU