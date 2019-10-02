Ночью омич влетел в столб и сбежал, бросив раненого пассажира

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-02T10:43:05+03:00

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Омич на своей машине марки «ВАЗ-21074» этой ночью устроил серьезную аварию на улице Дмитриева. Там он не справился с управлением и въехал в столб. После аварии омич выбежал и машины и скрылся в неизвестном направлении. В момент аварии в машине находился 18-летний парень, он вызвал скорую и его забрали в больницу.

- Очевидцев ДТП просим позвонить по телефонам дежурной части ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску (3812) 79-35-04 или 02, - сообщили в Госавтоинспекции.

По всей видимости, виновника аварии не могут найти, ему гроит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU