Омич выстрелом из ружья убил сына из-за громкой музыки

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-02T09:33:20+03:00

После он закопал тело в огороде и заявил о его пропаже

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Жестокое убийство произошло в поселке Муромцево в Омской области. Еще в июле этого года в полицию пришел 57-летний мужчина и заявил, что у него пропал сын. 30-летний сын постоянно избивал родителей и вел асоциальный образ жизни, поэтому родители не особенно интересовались поисками сына. Однако следователям спустя два месяца удалось понять, что же произошло с молодым человеком.

- Из личных неприязненных отношений произвел в сына выстрел из зарегистрированного охотничьего ружья, после чего вынес тело и закопал в огороде, где оно и было обнаружено следователями, - сообщили в следственном комитете.

Точкой кипения после всех издевательств сына над родителями стала включенная громко музыка. После убийства омич выбросил ружье в реку и наблюдал за поисками сына. Сейчас на него завели уголовное дело, по которому ему грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU