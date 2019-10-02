Омич из ревности зарезал свою беременную сожительницу

СЕГОДНЯ 08:51 2019-10-02T08:54:05+03:00

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40-летнего ранее судимого омича подозревают в убийстве любимой женщины. По версии следствия, 1 октября в квартире дома на улице 6-й Ленинградской мужчина на почве ревности нанес несколько ударов ножом 29-летней сожительнице, находившейся на пятом месяце беременности, – сообщили в пресс-службе областного СУ СК. – От ранений женщина скончалась в больнице. Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU