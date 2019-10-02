2019-10-02T07:30:58+03:00
Общество

В Омске будут судить 19-летнего мошенника, обманывающего людей по всей стране

На него завели 30 уголовных дел
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске будут судить 19-летнего мошенника, обманывающего людей по всей странеВ Омске будут судить 19-летнего мошенника, обманывающего людей по всей странеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицию стали обращаться люди из разных городов с жалобой на одну и ту же группу в социальных сетях. Молодой человек в группе размещал объявления о продаже дорогих смарт-часов, наушников и смартфонов по заниженным ценам. Так, часы стоили 5000–8000 рублей, а смартфоны – 14000–28000 рублей.

- В разное время в полицию поступили 32 заявления о хищении денежных средств под обманным предлогом от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Магадана, Хабаровска, Кургана, Сочи, Иркутска и других городов. Покупатели связывались с продавцом и заключали сделки купли-продажи на условиях полной или частичной предоплаты, переводили денежные средства на указанный банковский счет, однако прибытия устройств по почте не дождались, - рассказали в полиции.

Спустя некоторое время полицейским удалось установить личность мошенника. 19-летнего омича задержали в его квартире в Ленинском округе. На него завели сразу 30 уголовных дел, за мошенничество ему грозит 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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