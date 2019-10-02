2019-10-02T06:55:15+03:00
Происшествия

Омский таксист распылил перцовый баллончик в салон с детьми

Пассажиры ищут свидетелей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омский таксист распылил перцовый баллончик в салон с детьмиОмский таксист распылил перцовый баллончик в салон с детьмиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В социальных сетях появился пост, в котором омичка просит о помощи. Женщина ехала в машине со своей семьей накануне днем. Ее машина остановилась на улице Куйбышева рядом с пересечением Лермонтова. Неожиданно к ее машине подъехал таксист, который брызнул в салон перцовым баллончиком. В салоне машины омички находились трое детей.

- После он крылся с места происшествия. Водитель и дети пострадали! Видеорегистратор был не исправен. Срочно просим помощи добрых, мимо проезжавших водителей, может у кого-то сохранилась видеозапись с номером такси и произошедшим. Будем очень благодарны, - просит омичка.

Всех, кто стал свидетелем инцидента она просит позвонить по телефону. По всей видимости, так таксист хотел за что-то отомстить водителю, в машине которого находились дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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