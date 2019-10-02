2019-10-02T04:40:00+03:00
Происшествия

Жильцы хрущевки в омских Нефтяниках остались без отопления

После того, как в доме прорвало трубу, от него отказалась управляющая компания
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/1oomestomskaФото: vk.com/1oomestomska
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Заложниками ситуации оказались жильцы старого дома на проспекте Культуры, 4а. Несмотря на заморозки по ночам и прогноз на резкое похолодание уже в ближайшие дни, людей оставили без отопления и по сути на произвол судьбы.

– Первый подъезд, отопление включили, – жалуются в соцсетях местные жители. – Но кто бы опрессовку (проверку) сделал. В пять утра прорвало обратку – трубы отопления проложены по крыше. Пятый этаж затопило! Благо, была суббота 28.09.2019, выходной, носились с тряками и тазиками. В 5.13 позвонили в УК «Забота», слесарь пришел к нам только в 13.40. Отопление отключили, сказали ждите понедельника. В понедельник к 20.30 отопления так и не было, капало с потолка. Позвонили в УК, а в ответ: «Мы с вами более не работаем». На вопрос: «То есть, что прорвало трубу, это теперь чужая проблема?» ответили: «Да».

– Такая же ситуация по улице Деповская, – рассказывает один из комментаторов, – нет управляющей компании, трубы после опрессовки порвало, краны закрыты. 34 семьи без отопления. Скоро прихватит трассу, которую меняли 3 года назад на новую, и прорвет ее всю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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