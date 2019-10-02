2019-10-02T04:42:07+03:00
Происшествия

В Омске подросток на мопеде сбил ребенка

С серьезными травмами их увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске подросток на мопеде сбил ребенкаВ Омске подросток на мопеде сбил ребенкаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария случилась накануне вечером, около пяти часов. 14-летний подросток ехал на своем мопеде марки «Хонда» по улице Подгорная в центре города. В районе дома №63 в частном секторе он не увидел мальчика, который хотел перейти дорогу. По всей видимости, 8-летний ребенок не оценил ситуации, поэтому попал мопеду прямо под колеса. В аварии пострадали оба.

- В результате ДТП водитель мопеда, а также пешеход мальчик 2011 г.р. доставлены в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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