СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-01T14:40:08+03:00

Омич набросился с кулаками на врача, который привез его в больницу Фото: Росгвардия по Омской области

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Бригада скорой помощи доставила пьяного молодого человека в больницу – у него оказалась разбита голова и лицо. Все время, пока омич ехал в больницу, он не проявлял агрессии, однако у порога больницы он внезапно набросился на врача, который доставил его в больницу. Буйному омичу удалось ударить медика по голове, после этого охранник больницы нажал тревожную кнопку – на вызов приехали сотрудники Росгвардии.

- При виде сотрудников Росгвардии гражданин перестал вести себя агрессивно, в их присутствии ему была оказана необходимая медицинская помощь. В ходе осмотра выяснилось, что пациент нуждается в госпитализации, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

У медика росгвардейцы приняли заявление о нападении и передали его в отдел полиции. По всей видимости, омичу грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU