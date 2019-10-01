На выезде из Омска поймали молодого омича, торгующего наркотиками

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-01T13:11:25+03:00

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Молодого 28-летнего мужчину остановили полицейские на выезде из города, на улице 10 лет Октября. Стражам стало известно, что омич организовал интернет-магазин и занимается распространением наркотиков. В своей машине марки «Мазда» омич вез в Кормиловский район партию наркотиков, где хотел распространить их через закладки.

- При нем полицейские обнаружили 6 свертков с веществом растительного происхождения, которое, по результатам экспертизы, оказалось курительной травяной смесью, пропитанной синтетическими каннабиноидами. Масса смеси составила 20,57 граммов. По факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере следователем городского отдела полиции № 9 возбуждено уголовное дело, - сообщили в полиции.

После задержания оперативники нашли закладку омича недалеко от жд переезда – там было 7,22 грамма наркотиков. Еще 5 таких же закладок полицейские нашли в Кормиловском районе. Теперь омичу грозит до 20 лет тюрьмы.

Задержание подозреваемого в распространении спайса .

ИСТОЧНИК KP.RU