2019-10-01T12:25:26+03:00
Общество

«Останавливайся, пока стрелять не начали»: погоня за пьяным омичом попала на видео

На него завели сразу 8 административных дел [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Молодого жителя Оконешниковского района на машине «ВАЗ» полицейские попытались остановить на трассе недалеко от поселка Кормиловка. Однако 18-летний парень не остановился и стал уезжать от сотрудников ДПС. Оказалось, что молодой человек был пьян, к тому же у него не было прав. Стражи порядка пустились за ним в погоню.

- Останавливайся, пока мы стрелять не начали. Лучше остановись самостоятельно, - кричали в громкоговоритель полицейские вслед уезжающей машины.

Через некоторое время омич все-таки остановился. По всей видимости, он понял, что у бегать бессмысленно. Однако двери машины он открыл не сразу – сотрудникам полиции пришлось выбивать стекло.

Как рассказали в пресс-службе полиции, на молодого человека завели сразу 8 административных дел – за то, что он не остановился по требованию, за отсутствие прав и страхового полиса, за выезд на встречку и проезд на красный, а также несколько других нарушений.

«Останавливайся, пока стрелять не начали»: погоня за пьяным омичом попала на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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