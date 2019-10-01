Омича, сломавшего сожительнице 8 ребер и пробившего ей легкое, будут судить

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-01T12:19:07+03:00

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Все произошло в ночь на 6 мая в доме на улице Багратиона. По традиции эта история началась с застолья. В самый его разгар собутыльники что-то не поделили и владелец квартиры набросился на женщину. Он начал бить ее руками и ногами и нанес в общей сложности 15 ударов. Пытаясь спастись, жертва выбежала в подъезд. Но преследователь догнал ее и продолжил избивать.

– Обвиняемый повалил ее на пол, на спину, нанес лежащей на полу женщине в область головы не менее 6 ударов руками и ногами, после чего взял металлический костыль, нанес потерпевшей не менее трех ударов в область головы и груди, – рассказали в Центральной райсуде. – В результате потерпевшей причинены повреждения в виде перелома 8 ребер справа с повреждением правого легкого и развитием правостороннего травматического пневмоторокса.

По оценкам специалистов женщина получила тяжкий вред здоровью , причинившее ей тяжкий вред здоровью. Нападавшего теперь судят.

ИСТОЧНИК KP.RU