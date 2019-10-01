2019-10-01T12:08:28+03:00
Происшествия

Омичка, которой отрезало ногу травмаем, требует 3 млн

В результате происшествия женщина стала инвалидом
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsktramФото: vk.com/omsktram
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Несчастный случай произошел еще 9 августа 2016 года. Омичка переходила трамвайные пути. В какой-то момент она поскользнулась и упала прямо на рельсы. В результате ее ногу переехал трамвай, колесо которого отсекло женщине ступню. Водитель транспортного средства, увидев, что произошло потеряла сознание.

Теперь ей предстоит ответить перед потерпевшей в суде.

– Центральном районном суде рассмотрят гражданское дело по иску к Исаковой Е.В., МП города Омска «Электрический транспорт» о компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей. В результате ДТП истица стала инвалидом, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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