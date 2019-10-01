2019-10-01T11:25:55+03:00
Общество

Омский экс-полицейский пытается доказать, что заработал на службе биполярное расстройство

Мужчина требует компенсировать ему моральный ущерб
Анна МИКУЛА
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Экс-полицейский требует компенсацию.Экс-полицейский требует компенсацию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Капитан Вадим К. проработал в органах МВД в общей сложности 12 лет и был вынужден уволиться после того, как у него выявили психическое заболевание. Теперь он требует компенсацию морального вреда.

– Истец с работал в органах внутренних дел с 01.03.2003 по 21.02.2005 и с 20.10.2009 по 01.07.2019. 24.06.2019 он был освидетельствован военно-врачебной комиссией ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Омской области», по результатам которого у него диагностировано биполярное аффективное расстройство, – рассказали в Центральном районном суде. – Он подал гражданский иск к Министерству финансов РФ о компенсации морального вреда, причиненного утратой здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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