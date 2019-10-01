СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-01T11:09:30+03:00

Омичку, защищавшую сына, будут судить за нападение на полицейского Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Летней ночью подросток из села Еремеевка в Полтавском районе напился и стал приставать к прохожим. Они позвонили в полицию, и на вызов приехал участковый. Он попросил мальчика проследовать с ним в полицейскую машину, чтобы отвезти подростка в отделение. Однако неожиданно появилась 41-летняя мать подростка, она была сильно пьяна и стала материться на участкового. Чтобы помочь сыну избежать наказания женщина с кулаками накинулась на полицейского.

- Желая помочь своему сыну избегнуть привлечения к административной ответственности, женщина умышленно причинила сотруднику полиции физическую боль и телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе Полтавского областного суда.

На женщину завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», ей грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU