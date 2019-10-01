Омич, отравившийся суши в ресторане, отсудил 12 тысяч

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-01T11:01:29+03:00

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Неприятный инцидент произошел с омичом 31 июля. В этот день он с семьей поел в ресторане суши-бара «Зебры». Еда оказалась не первой свежести, и родственники слегли с отравлением. Выздоровев, потерпевший пошел в суд. Он попросил взыскать с ресторатора стоимость лекарств в размере 4610 рублей и компенсацию морального вреда в 7000 рублей.

– Определением суда между сторонами утверждено мировое соглашение в соответствии с условиями которого ООО «РЕСТОРАТОР» обязалось в срок до 26 сентября 2019 года оплатить истцу денежную сумму в размере 12 тысяч рублей, – рассказали в Кировском райсуде.

ИСТОЧНИК KP.RU