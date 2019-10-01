Омский подросток погиб во время взрыва на заброшенном складе военной части

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-01T10:52:23+03:00

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В Омске рассматривается иск родственников погибшего в прошлом году 13-летнего мальчика.

По версии обвинения, 15 апреля 2018 примерно в пять вечера на территории бывшего склада военной части по адресу: пос. Степной, ул. 40 лет Ракетных войск, г. Омск произошел взрыв, в результате которого пострадал подросток. Спустя неделю он скончался в ожоговом центре БСМП-1.

Родные погибшего подали коллективный иск к мэрии и депимущества Омска, а также к Минобороны. Они требуют компенсации морального вреда на общую сумму 12 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU