2019-10-01T09:39:49+03:00
Общество

Омские автомобилисты засняли на видео сильнейший снегопад на трассе

Снегом замело трассу и окрестности [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омские автомобилисты засняли на видео сильнейший снегопад на трассеОмские автомобилисты засняли на видео сильнейший снегопад на трассеФото: vk.com
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Омские автомобилисты поделились в социальных сетях видео, на котором они запечатлели свою недавнюю поездку в соседний Новосибирск. На трассе между Омском и Новосибирском накануне прошел сильнейший снегопад.

На видеозаписи видно, что на одном из участков трассы прошел мощный снегопад. Снегом завалило дорогу и окрестности, поэтому водителям пришлось ехать очень медленно, чтобы не попасть в аварию – многие из них были на летней резине.

Омичи опасаются, что в ближайшее время снегопад придет в Омск. Однако синоптики заверяют – в ближайшие дни у нас в регионе ожидается потепление. К выходным в Омске обещают до +19 тепла, а также солнечную погоду без осадков.

Омские автомобилисты засняли на видео сильнейший снегопад на трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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