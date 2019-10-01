Омич отсудил 70 тысяч за сломанный в аварии нос

СЕГОДНЯ 07:56 2019-10-01T07:56:21+03:00

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Авария произошла еще в августе прошлого года, однако пешеходу удалось восстановить справедливость только сейчас. Тогда мужчина переходил дорогу по улице Кирова и его сбила машина марки «ВАЗ-21099». Пешеход получил многочисленные травмы, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

По страховке ему выплатили компенсацию, но отказали в выплате 25 тысяч рублей за перелом носа – якобы из-за того, что перелом не был подтвержден рентгеном, тогда омич пошел в суд.

- Суд первой инстанции отметил, что перелом указан в выписке из карты стационарного больного, а также подтверждается компьютерной томографией. С ответчика в пользу пострадавшего пешехода была взыскана недоплаченная страховая выплата, неустойка, штраф и компенсация морального вреда в общей сумме 70 тыс. рублей, - рассказали в прокуратуре.

Однако страховая компания и после этого не стала выплачивать компенсацию, а оспорила решение суда. Но в Омском областном суде оставили решение суда первой инстанции без изменений – теперь страховщикам придется выплатить всю сумму полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU