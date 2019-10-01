В минприроды объяснили черный дым возле омского завода «Полиом» ЧП с оборудованием
Напомним, накануне омичей напугал черный дым, который валил из трубы над заводом «Полиом».
– Вблизи завода никаких газоанализаторов и мобильных лабораторий я не увидел, – пожаловался «Комсомолке» один из очевидцев происходящего.
В региональном министерстве природных ресурсов прокомментировали инцидент.
– В 10 часов 10 минут произошла внепланово остановилась установка производства полипропилена ООО «Полиом», в результате чего произошел аварийный сброс части газа на факельную установку, – сообщили в министерстве.
В ведомстве добавили, что после случившегося начата проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU