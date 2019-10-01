2019-10-01T06:20:42+03:00
Происшествия

В минприроды объяснили черный дым возле омского завода «Полиом» ЧП с оборудованием

Анна МИКУЛА
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Фото: Александр ПанченкоФото: Александр Панченко
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Напомним, накануне омичей напугал черный дым, который валил из трубы над заводом «Полиом».

– Вблизи завода никаких газоанализаторов и мобильных лабораторий я не увидел, – пожаловался «Комсомолке» один из очевидцев происходящего.

В региональном министерстве природных ресурсов прокомментировали инцидент.

– В 10 часов 10 минут произошла внепланово остановилась установка производства полипропилена ООО «Полиом», в результате чего произошел аварийный сброс части газа на факельную установку, – сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что после случившегося начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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