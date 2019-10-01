2019-10-01T05:25:35+03:00
Общество

В Омске ищут 13-летнего подростка, постоянно убегающего из дома

Он не пришел домой ночевать
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске ищут 13-летнего подростка, постоянно убегающего из домаВ Омске ищут 13-летнего подростка, постоянно убегающего из домаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

В полицию обратились родители 13-летнего Кувшинова Дмитрия. Подросток уже не раз убегал из дома по улице Чередовая, поэтому когда он не пришел домой ночевать накануне, родители пришли за помощью стражей порядка.

- Приметы Дмитрия: на вид 15 лет, волосы русые с длинной челкой, глаза карие. Был одет в черную ветровку, темные спортивные брюки, белые кроссовки, а также, возможно, красную шапку, - сообщили в полиции.

Всех, кто что-то знает о местонахождении несовершеннолетнего, просят позвонить в полицию по телефону: 79-33-02, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24