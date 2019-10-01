СЕГОДНЯ 05:25 2019-10-01T05:25:35+03:00

В Омске ищут 13-летнего подростка, постоянно убегающего из дома Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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В полицию обратились родители 13-летнего Кувшинова Дмитрия. Подросток уже не раз убегал из дома по улице Чередовая, поэтому когда он не пришел домой ночевать накануне, родители пришли за помощью стражей порядка.

- Приметы Дмитрия: на вид 15 лет, волосы русые с длинной челкой, глаза карие. Был одет в черную ветровку, темные спортивные брюки, белые кроссовки, а также, возможно, красную шапку, - сообщили в полиции.

Всех, кто что-то знает о местонахождении несовершеннолетнего, просят позвонить в полицию по телефону: 79-33-02, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU