2019-09-30T14:39:48+03:00
Происшествия

На окраине Омска горела баня

ЧП произошло в Амуре
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
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ЧП случилось на окраине города, в Амурском поселке.

– В 12.18 поступило сообщение о пожаре по адресу: 2-й Краснопахарский проезд, – рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – Горела баня, создалась угроза перехода огня на жилой дом, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожар локализован в 12.32. Открытое горение ликвидировано в 12.40. От МЧС привлекались четыре единицы техники и 18 человек личного состава.

Также сообщается, что инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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