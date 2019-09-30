2019-09-30T14:10:49+03:00
Происшествия

Пожилая омичка купила литр меда за 10 тысяч рублей

Пенсионерка поняла, что ее обманули только на следующий день [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55mvdФото: vk.com/55mvd
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Очередной жертвой мошенников стала 74-летняя жительница Советского округа. К пенсионерке пришла домой незнакомая женщина, торговавшая медом. Гостья предложила купить его по выгодной цене – 400 рублей за литр. Пожилая омичка согласилась. Когда она расплачивалась, продавщица увидела в кошельке у бабушки купюры по пять тысяч. Гостья предложила из разменять по тысяче.

Обман пенсионера обнаружила только на следующий день, когда отправилась в магазин и попыталась расплатиться. Как выяснилось, продавщица меда подсунула ей вместо настоящих денег 10 купюр из банка приколов.

– Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие преступления, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Приметы злоумышленницы: примерно 50 лет, плотного телосложения и рост около 160 см. Всех, кто располагает о ней какой-либо информацией, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-36-02 или 02.

Потерпевшая от мошенничества под предлогом продажи меда.Видео: vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU

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