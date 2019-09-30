2019-09-30T14:45:08+03:00
Общество

В омском сквере Молодоженов хотят построить храм

Первый этап реконструкции сквера завершили в этом году
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В омском сквере Молодоженов хотят построить храмВ омском сквере Молодоженов хотят построить храмФото: Станислав МУХИН
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Представили омской епархии и администрации Советского округа вместе с местными жителями недавно провели собрание, на котором было принято решение о строительстве храма на территории сквера Молодоженов, который располагается в городке Нефтяников на улице 22 Апреля.

Напомним, в этом году завершили первый этап реконструкции сквера Молодоженов. Там установили памятник влюбленным в виде фонтана, новые скамейки, урны и выложили тротуарную плитку – теперь у местных жителей появилось место для прогулок.

- Жители округа не только поддержали идею о строительстве храма и воскресной школы, но и предложили отцу Николаю поставить памятник в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, - сообщили в омской епархии.

Как к такой идее относится большинство жителей пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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