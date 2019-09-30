Тепловая компания – омичам: «Поблагодарите должников за то, что вы мерзнете!»

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-30T13:46:52+03:00

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Жители рабочего поселка Москаленки пожаловались в соцсетях на холодные батареи в их домах и выложили объявление, которое ресурсная компания расклеила на дверях подъездов.

– Уважаемые абоненты! - говорится в объявлении. – В соответствии с выданным уведомлением ООО «Газпром межрегионгаз Омск» о полном ограничении газа начало отопительного сезона на газовых котельных стоит под большим вопросом! Из-за ваших долгов задолженность за потребленное тепло 11 600 352, 54 рубля. Наша задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Омск» 3880 тысяч рублей. Посмотрите на своих должников, которые живут среди вас, и поблагодарите их за то, что вы мерзнете. Администрация ООО «Тепловая компания».

– Мало им, что в октябре квитки по 4000 рублей приходят, а в январе по 8000, так они еще за «утерянные» где-то деньги винят жителей, а потом и стравливают между собой, – негодует автор поста. – Необходимо срочно ликвидировать тот беспредел. Управляющие меняются каждый год, банкротятся, ничего не ремонтируют – и не планирует. И вот такие угрозы вешают на каждый дом.

В комментариях под постом появился ответ представителей облправительства:

– В администрации Москаленского района сообщили, что на сегодняшний день на территории Москаленского муниципального района начат отопительный сезон, все угольные котельные работают в штатном режиме, кроме газовых котельных в связи с приостановкой подачи газа для ООО «Тепловая компания 2» из-за задолженности за природный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Омск» в сумме 3886,0 тысяч рублей, а также за транспортировку газа перед АО «Омскгазстройэксплуатация» в сумме 1493,6 тысяч рублей, – говорится в сообщении. – Основной причиной сложившееся ситуации стала задолженность населения перед ООО «Тепловая компания 2». Прирост дебиторской задолженности за прошедший отопительный период составил порядка 6500,0 тысяч рублей. Общая задолженность населения на сегодняшний день составляет 10700,0 тысяч рублей. На сегодняшний день данный вопрос находится на особом контроле главы Москаленского района, проведены переговоры и составлен график погашения задолженности с ООО «Газпром межрегионгаз Омск», ведутся переговоры с АО «Омскгазстройэксплуатация» на транспортировку газа. До 02.10.2019 вопрос с подачей газа будет решен.

ИСТОЧНИК KP.RU