2019-09-30T13:06:51+03:00
Общество

Омич украл вороного коня и ускакал на нем, чтобы продать на мясо

Теперь на мужчину завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич украл вороного коня и ускакал на нем, чтобы продать на мясоОмич украл вороного коня и ускакал на нем, чтобы продать на мясоФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Необычная кража произошла в селе Максимовка в Шербакульском районе Омской области. Хозяин вороного коня оставил животное на привязи у себя во дворе, однако проснувшись утром, он его там не обнаружил и заявил в полицию.

- Полицейские приступили к поиску коня по окрестностям и проверке лиц, судимых за совершение краж скота. Уже к вечеру от коллег из Таврического района поступила информация о том, что местный житель видел в поле мужчину на жеребце вороной масти. Сельчанина насторожило, что наездник ехал без седла и узды, - сообщили в полиции.

Наездник ответил сельчанам, что ищет пропавший скот и скрылся в лесу. Так после опроса местных жителей, полицейские вычислили преступника – оказалось, что он освободился из тюрьмы только месяц назад. Он украл коня, чтобы позже продать его на мясо. На омича завели уголовное дело, по которому ему грозит 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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