«Много взял, не спорю»: Житель Германии заявил в полицию на таксиста, взявшего с него 4,5 тысячи

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-30T12:43:39+03:00

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Турист из немецкого города Брухзаль прилетел в Омск на днях. На выходе из аэропорта его встретили многочисленные таксисты, предложившие довезти иностранца до его гостиницы на улице Лермонтова.

- Я прилетел в аэропорт и меня сразу начали спрашивать про такси. Один из таксистов подошел ко мне, а когда я спросил сколько, он мне на пальцах показал 2 тысячи. Я согласился, - рассказывает иностранец, не говорящий на русском.

Во время поездки таксист понял, что на иностранце можно неплохо заработать, и как только они прибыли в отель, он написал на телефоне, что нужно заплатить 4400 рублей. Обескураженный турист перевел сумму в евро и протянул таксисту 62 евро, хотя поездка длилась не больше 15 минут.

- В отеле я подошел к девушке на ресепшн и спросил ее, сколько я должен был отдать на такси. Она ответила, что поездка стоит не дороже 260 рублей, тогда я обратился в полицию, - рассказал турист.

В полиции сообщили, что таксиста нашли по горячим следам. 41-летний житель Советского округа признался, что взял с иностранца слишком много денег.

- Много, не спорю. Раскаиваюсь, - признался таксист.

Таксисту может грозить уголовное дело.

Житель Германии, обманутый омским таксистом.

ИСТОЧНИК KP.RU